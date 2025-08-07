$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11711 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37963 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54242 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51395 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 34067 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 40006 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53703 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55088 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119240 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69284 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
Сонячна енергетика України: новий рівень ефективності з системою збереження енергії Huawei Luna2000

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Попри війну, руйнування енергетичної інфраструктури та нестабільність на ринку, сектор відновлюваної енергетики в Україні демонструє вражаючу стійкість.

Сонячна енергетика України: новий рівень ефективності з системою збереження енергії Huawei Luna2000

В останні роки ми спостерігаємо поступову, але впевнену переорієнтацію підприємств на власне енергозабезпечення, зокрема за рахунок сонячної генерації. Зростаюча вартість електроенергії, ризики відключень та потреба в енергонезалежності стимулюють бізнес інвестувати не лише в СЕС, а й у сучасні системи накопичення енергії.

У 2025 році одним із ключових трендів в українській сонячній енергетиці стало впровадження систем накопичення енергії великої ємності (ESS - Energy Storage Systems). Йдеться не про побутові рішення, а про інтелектуальні комерційні системи, які дозволяють підприємствам акумулювати надлишок електроенергії, використовувати його у пікові години або у випадку аварійних відключень, оптимізувати споживання електроенергії та балансувати навантаження. Особливо актуально це стало для підприємств у регіонах, які межують із зоною бойових дій або мають обмежений доступ до стабільного енергопостачання.

Одним із найбільш перспективних рішень такого класу стала Huawei Luna2000 ємністю 215 кВт·год, яка вже довела свою ефективність в українських реаліях. Ця система поєднує найсучасніші технології з гнучкістю масштабування, високим рівнем безпеки та тривалим ресурсом експлуатації. Її конструкція базується на модульному принципі, що дозволяє адаптувати систему до конкретних потреб об’єкта як на етапі проєктування, так і в процесі подальшої експлуатації.

Нещодавно одну з таких систем було успішно встановлено на одному з виробничих підприємств. Вже перші тижні роботи продемонстрували ефективність: система забезпечує резервне живлення критично важливого обладнання, знижує навантаження на мережу у пікові години та дозволяє оптимізувати споживання енергії у режимі "день–ніч". Таким чином, підприємство не лише знизило витрати, а й підвищило свою енергетичну автономію.

Серед ключових переваг Huawei Luna2000-215:

  • Технологія LFP (літій-залізо-фосфат), що забезпечує довговічність, стабільність і високий рівень безпеки порівняно з традиційними літієво-іонними акумуляторами.
    • Інтелектуальна система керування енергією (EMS) дозволяє автоматично оптимізувати заряд/розряд батареї залежно від графіка споживання та генерації.
      • Можливість роботи в режимі «off-grid», тобто підтримка автономної роботи об’єкта у разі повного зникнення зовнішнього живлення.
        • Висока ефективність перетворення (до 98,5%) - мінімальні втрати під час заряду та розряду.
          • Повна сумісність з інверторами Huawei та іншими компонентами СЕС, що дозволяє створювати єдину, гнучку систему енергоменеджменту.

            Офіційним дистриб’ютором обладнання Huawei в Україні є компанія "Сучасна Енергія", яка реалізує комплексні рішення з постачання та запуску систем сонячної генерації та накопичення енергії. Партнерство з глобальним технологічним лідером дозволяє впроваджувати найсучасніші технології в українські реалії - швидко, професійно та з урахуванням енергетичних викликів сьогодення. Географія реалізованих проєктів охоплює всю Україну, від прикордонних регіонів до центральних виробничих хабів.

            Все більше українських підприємств усвідомлюють, що через зростаючі ціни на електроенергію та ризик її нестабільного постачання, відновлювані джерела енергії разом із системами накопичення стають ключовим пріоритетом і стратегічною необхідністю. І саме інтеграція систем збереження, таких як Huawei Luna2000, виводить сонячну енергетику на новий якісний рівень: гнучкий, економічно вигідний і максимально захищений від зовнішніх ризиків.

            Лілія Подоляк

