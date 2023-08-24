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Сольський: агроекспорт України потрібно наростити на 50% від існуючого обсягу

Сольський: агроекспорт України потрібно наростити на 50% від існуючого обсягу

Київ • УНН

 • 1141599 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Наразі, в умовах ускладненої логістики, Україна експортує щомісяця понад 3 млн тонн усієї сільськогосподарської продукції. Ці обсяги потрібно збільшити десь на 50%. Про це в ефірі Новини.LIVE розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.

Деталі

Міністр повідомив, що попри скорочення на 20% виробничих площ під сільгоспкультури, зокрема через окупацію, та скорочення об’ємів посівів озимих на 25%, цього року українські аграрії збирають суттєво більший врожай ніж у 2022 році. Але є проблеми з експортом.

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Цитата

“Проблеми з логістикою — загальновідомі. В основному зараз експорт іде через Дунай і через румунські порти, такі як Констанца. Частково експорт іде через наших сусідів — транзитом до європейських портів або транзитом до інших європейських країн. Деяка сілгосппродукція, на якій немає заборон сусідів, йде безпосередньо до цих сусідів. Приблизно ми зараз експортуємо три з чимось мільйони тонн всієї с/г продукції з країни на місяць. Нам треба хоча б на 50% більше — цим займається багато людей від керівництва країни до багатьох міністерств. Я думаю, там домовлено і зроблено певні речі, які змінять це в кращу сторону навіть в найгіршому варіанті. Зрозуміло, що ми всі працюємо над тим, щоб все ж таки знайти варіанти відкриття одеських портів”, — повідомив міністр.

Контекст

Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня.

Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, поки невідомо, чи продовжать усі ці країни блокування після 15 вересня. На позиції продовження блокування наполягає польська сторона, однак, нещодавно з’явилася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно, зокрема, на цьому наголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс. На його думку, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші країни-сусіди.

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На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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