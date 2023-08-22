Зеленський - фон дер Ляєн: важливо повністю відновити агроекспорт і транзит із 15 вересня

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"Провів зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Важливо повністю відновити їх із 15 вересня", - вказав Зеленський.

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Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, поки невідомо, чи продовжать усі ці країни блокування після 15 вересня. На позиції продовження блокування наполягає польська сторона, однак, нещодавно з’явилася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс наголосив, що якщо Європейська комісія відмовиться продовжити ембарго на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня, Польща закриє кордон самостійно. На його думку, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші прифронтові країни.

“Навіть якщо Європейська комісія не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з 5 прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а в інтересах добробуту польських фермерів”, - заявив Роберт Телюс.

На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.