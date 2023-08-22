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Зеленский - фон дер Ляйен: важно полностью восстановить агроэкспорт и транзит с 15 сентября

Киев • УНН

 • 1160821 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объеме с 15 сентября. Об этом он сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Цитата

"Провел встречу с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - указал Зеленский.

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Напомним

Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, пока неизвестно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокировки настаивает польская сторона, однако, недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций в отношении Польши, если она реализует свое решение единолично.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс подчеркнул, что если Европейская комиссия откажется продлить эмбарго на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября, Польша закроет границу самостоятельно. По его мнению, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров примут и другие прифронтовые страны.

“Даже если Европейская комиссия не примет такого решения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Я думаю, что некоторые из 5 прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а в интересах благосостояния польских фермеров”, - заявил Роберт Телюс.

По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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