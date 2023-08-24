Сольский: агроэкспорт Украины нужно нарастить на 50% существующего объема

Детали

Министр сообщил, что, несмотря на сокращение на 20% производственных площадей под сельхозкультуры, в частности из-за оккупации, и сокращения объемов посевов озимых на 25%, в этом году украинские аграрии собирают существенно больший урожай, чем в 2022 году. Но есть проблемы с экспортом.

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Цитата

«Проблемы с логистикой – общеизвестны. В основном сейчас экспорт идет через Дунай и через румынские порты, такие как Констанца. Частично экспорт идет через наших соседей – транзитом в европейские порты или транзитом в другие европейские страны. Некоторая силхозпродукция, на которой нет запретов соседей, идет непосредственно к этим соседям. Приблизительно мы сейчас экспортируем три с чем-то миллиона тонн всей с/х продукции из страны в месяц. Нам нужно хотя бы на 50% больше – этим занимаются многие люди от руководства страны до многих министерств. Я думаю, там договорены и сделаны определенные вещи, которые изменят это в лучшую сторону даже в самом худшем варианте. Понятно, что мы все работаем над тем, чтобы все же найти варианты открытия одесских портов», - сообщил министр.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил из главой Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен важность возобновления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объеме с 15 сентября.

Пока украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, пока неизвестно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокирования настаивает польская сторона, однако недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций к Польше, если она реализует свое решение единолично, в частности, это подчеркнул министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс. По его мнению, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров будет принято и другими странами-соседями.

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По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.