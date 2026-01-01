$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 24034 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 69346 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 69460 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 63109 перегляди
Сьогодні православні відзначають День святого Василя: традиції та забобони

Київ • УНН

 • 16 перегляди

1 січня православні відзначають свято Василя Великого та Обрізання Господнього. У цей день існують традиції посівання.

Сьогодні православні відзначають День святого Василя: традиції та забобони

1 січня православне свято святого Василя. Про традиції та заборони, щодо цього дня читайте на УНН.

Традиції на День Святого Василя

Василь Великий покровитель землеробства. Саме тому в Україні існує традиція посівання. Існує традиція за якою першим у новому році до оселі має зайти чоловік, саме тому посівальники традиційно виключно хлопці. Посівати ходять ранком, а засівають оселю зерном, щоб рік був врожайним. Посівальники отримують частування.

Найвідоміша засівалка:

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

Заборони та забобони на 1 січня

Вважається, що у цей день не можна займатися хатніми справами та рукоділлям. Як і в усі великі церковні свята неможна сваритися та лихословити. Цікаво, що традиційно вважається, що в цей день не можна виносити сміття з хати. Якщо це зробити, то можна винести щастя.

Обрізання Господнє

Також у цей день за церковним календарем православні відзначають Обрізання Господнє. Вважається, що саме в цей день Христос пройшов обряд обрізання за старозавітною традицією.

 

Євген Царенко

СуспільствоКультура
Новий рік
Україна