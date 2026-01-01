Сьогодні православні відзначають День святого Василя: традиції та забобони

1 січня православне свято святого Василя. Про традиції та заборони, щодо цього дня читайте на УНН.

Традиції на День Святого Василя

Василь Великий покровитель землеробства. Саме тому в Україні існує традиція посівання. Існує традиція за якою першим у новому році до оселі має зайти чоловік, саме тому посівальники традиційно виключно хлопці. Посівати ходять ранком, а засівають оселю зерном, щоб рік був врожайним. Посівальники отримують частування.

Найвідоміша засівалка:

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

Заборони та забобони на 1 січня

Вважається, що у цей день не можна займатися хатніми справами та рукоділлям. Як і в усі великі церковні свята неможна сваритися та лихословити. Цікаво, що традиційно вважається, що в цей день не можна виносити сміття з хати. Якщо це зробити, то можна винести щастя.

Обрізання Господнє

Також у цей день за церковним календарем православні відзначають Обрізання Господнє. Вважається, що саме в цей день Христос пройшов обряд обрізання за старозавітною традицією.