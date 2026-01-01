Сегодня православные отмечают День святого Василия: традиции и суеверия

1 января православный праздник святого Василия. О традициях и запретах, касающихся этого дня, читайте на УНН.

Традиции на День Святого Василия

Василий Великий покровитель земледелия. Именно поэтому в Украине существует традиция посевания. Существует традиция, по которой первым в новом году в дом должен зайти мужчина, именно поэтому посевальщики традиционно исключительно парни. Посевать ходят утром, а засевают дом зерном, чтобы год был урожайным. Посевальщики получают угощения.

Самая известная засевалка:

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

Запреты и суеверия на 1 января

Считается, что в этот день нельзя заниматься домашними делами и рукоделием. Как и во все большие церковные праздники, нельзя ссориться и сквернословить. Интересно, что традиционно считается, что в этот день нельзя выносить мусор из дома. Если это сделать, то можно вынести счастье.

Обрезание Господне

Также в этот день по церковному календарю православные отмечают Обрезание Господне. Считается, что именно в этот день Христос прошел обряд обрезания по ветхозаветной традиции.