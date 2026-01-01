$42.390.17
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
The New York Times

Сегодня православные отмечают День святого Василия: традиции и суеверия

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

1 января православные отмечают праздник Василия Великого и Обрезания Господня. В этот день существуют традиции посевания.

Сегодня православные отмечают День святого Василия: традиции и суеверия

1 января православный праздник святого Василия. О традициях и запретах, касающихся этого дня, читайте на УНН.

Традиции на День Святого Василия

Василий Великий покровитель земледелия. Именно поэтому в Украине существует традиция посевания. Существует традиция, по которой первым в новом году в дом должен зайти мужчина, именно поэтому посевальщики традиционно исключительно парни. Посевать ходят утром, а засевают дом зерном, чтобы год был урожайным. Посевальщики получают угощения.

Самая известная засевалка:

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

Запреты и суеверия на 1 января

Считается, что в этот день нельзя заниматься домашними делами и рукоделием. Как и во все большие церковные праздники, нельзя ссориться и сквернословить. Интересно, что традиционно считается, что в этот день нельзя выносить мусор из дома. Если это сделать, то можно вынести счастье.

Обрезание Господне

Также в этот день по церковному календарю православные отмечают Обрезание Господне. Считается, что именно в этот день Христос прошел обряд обрезания по ветхозаветной традиции.

 

Евгений Царенко

Новый год
Украина