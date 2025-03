Сьогодні Європарламент оголосить лауреата премії Сахарова

Голова Європарламенту офіційно оголосить лауреата премії Сахарова сьогодні опівдні (о 13:00 за київським часом).

Як повідомляв УНН, фіналістами цьогорічної премії Сахарова стали український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі.

Приз - сертифікат та 50 тисяч євро - буде вручений на церемонії у парламенті в Страсбурзі 12 грудня.

Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.

Нагадаємо, брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк раніше заявив, що найімовірніше, що саме О.Сенцов отримає премію Сахарова.

#SakharovPrize 2018 finalist: Oleg Sentsov, a Ukrainian film director, convicted to 20 years in prison for “plotting terrorist acts” against the Russian “de facto” rule in Crimea. pic.twitter.com/qLzinyjRzT

— European Parliament (@Europarl_EN) 25 октября 2018 г.

Parliament President Antonio Tajani will announce the winner at noon CET. Follow us and be the first to learn who becomes this year’s winner of the Sakharov Prize for Freedom of Thought. #SakharovPrize pic.twitter.com/3VNEALs9CY

— European Parliament (@Europarl_EN) 25 октября 2018 г.