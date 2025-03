Сегодня Европарламент объявит лауреата премии Сахарова

Председатель Европарламента официально объявит лауреата премии Сахарова сегодня в полдень (в 13:00 по киевскому времени).

Как сообщал УНН, финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Приз - сертификат и 50 тысяч евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.

Напомним, брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк ранее заявил, что наиболее вероятно, что именно О.Сенцов получит премию Сахарова.

