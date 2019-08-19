Сьогодні відзначають Яблуневий Спас

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня, святкують Яблуневий Спас 2019 (Другий Спас) або Преображення Господнє. В цей день його відзначають кожного року, та він вважається найголовнішим з трьох Спасів (його ще іноді називають Великим Спасом), передає УНН.