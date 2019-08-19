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Сьогодні відзначають Яблуневий Спас

Сьогодні відзначають Яблуневий Спас

Київ • УНН

 • 46524 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня, святкують Яблуневий Спас 2019 (Другий Спас) або Преображення Господнє. В цей день його відзначають кожного року, та він вважається найголовнішим з трьох Спасів (його ще іноді називають Великим Спасом), передає УНН.

Історія свята починається ще давніше, ніж почалась епоха християнства, коли наші предки поклонялися багатьом богам. Згідно із язичницькими віруваннями, всі три Спаси, пов’язані з ім’ям божества Спаса, яке дарувало людям гарний урожай.

З цим святом пов’язано безліч традицій і обрядів, зокрема в старовину говорили якою буде погода на Яблуневий спас таким буде і перший місяць нового року — січень.

Свято має іншу назву — Преображення Господнє і має церковну історію святкування. Віруючі люди називають цей день Спасом на горі адже вони знають за церковними переданнями саме в цей день за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус узяв із собою трьох учнів і відправився з ними на гору Фавор.

Як тільки Ісус почав молитися його обличчя вмить осяяло яскравим світлом, а одяг став білосніжним. Таким чином він почав перетворюватися перед своїми учнями. В цю мить Христос і усвідомив, що йому доведеться померти в ім’я людей, і вмирати доведеться мученицькою смертю, але прийде момент, коли він зможе воскреснути.

Але Ісус не поспішав розповідати іншим про своє перетворення і своїм учнями заборонив це робити. Коли ж вони спустилися з гори то Христос звелів зібрати яблука, що б Батько міг їх освятити. Сталося це ще в 4 столітті, після цієї події і почали святкувати яблучний спас, збираючи при цьому стиглі яблука і освячуючи їх в церквах.

Нагадаємо, 14 серпня відзначався перший Спас, або як його ще називають — свято Маковія.

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