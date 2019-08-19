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Сегодня отмечают Яблочный Спас

Сегодня отмечают Яблочный Спас

Киев  •  УНН

 • 46524 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня, 19 августа, празднуют Яблочный Спас 2019 (Второй Спас) или Преображение Господне. В этот день его отмечают ежегодно, и он считается главным из трех Спасов (его еще иногда называют Великим Спасом), передает УНН.

История праздника начинается еще раньше эпохи христианства, когда наши предки поклонялись многим богам. Согласно языческим верованиям, все три Спаси, связанные с именем божества Спаса, которое дарило людям хороший урожай.

С этим праздником связано множество традиций и обрядов, в частности в старину говорили какой будет погода на Яблочный спас таким будет и первый месяц нового года — январь.

Праздник имеет другое название — Преображение Господне и имеет церковную историю празднования. Верующие люди называют этот день Спасом на горе ведь они знают по церковным преданиям именно в этот день за 40 дней до распятия Христа, Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор.

Как только Иисус начал молиться его лицо мгновенно озарил ярким светом, а одежда стала белым. Таким образом он начал превращаться перед своими учениками. В этот момент Христос и осознал, что ему придется умереть во имя людей, и умирать придется мученической смертью, но придет момент, когда он сможет воскреснуть.

Но Иисус не спешил рассказывать другим о своем преобразовании и своим учениками запретил это делать. Когда же они спустились с горы Христос велел собрать яблоки, чтобы Отец мог освятить. Произошло это еще в 4 веке, после этого события и начали праздновать яблочный спас, собирая при этом спелые яблоки и освящая их в церквях.

Напомним, 14 августа отмечался первый Спас, или как его еще называют — праздник Маковея.

Украинские Национальные Новости

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