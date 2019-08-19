Сегодня отмечают Яблочный Спас

История праздника начинается еще раньше эпохи христианства, когда наши предки поклонялись многим богам. Согласно языческим верованиям, все три Спаси, связанные с именем божества Спаса, которое дарило людям хороший урожай.

С этим праздником связано множество традиций и обрядов, в частности в старину говорили какой будет погода на Яблочный спас таким будет и первый месяц нового года — январь.

Праздник имеет другое название — Преображение Господне и имеет церковную историю празднования. Верующие люди называют этот день Спасом на горе ведь они знают по церковным преданиям именно в этот день за 40 дней до распятия Христа, Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор.

Как только Иисус начал молиться его лицо мгновенно озарил ярким светом, а одежда стала белым. Таким образом он начал превращаться перед своими учениками. В этот момент Христос и осознал, что ему придется умереть во имя людей, и умирать придется мученической смертью, но придет момент, когда он сможет воскреснуть.

Но Иисус не спешил рассказывать другим о своем преобразовании и своим учениками запретил это делать. Когда же они спустились с горы Христос велел собрать яблоки, чтобы Отец мог освятить. Произошло это еще в 4 веке, после этого события и начали праздновать яблочный спас, собирая при этом спелые яблоки и освящая их в церквях.

Напомним, 14 августа отмечался первый Спас, или как его еще называют — праздник Маковея.