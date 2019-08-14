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Сьогодні відзначають свято Маковія

Сьогодні відзначають свято Маковія

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні 14 серпня православні відзначають свято Маковія - інакше Перший Спас, Спас на воді, Медовий Спас - народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту, повідомляє УНН.

У серпні є три свята, що звуться Спасами, і перший з них - Медовий Спас - відзначається 14 серпня. У цей день колись починали збирати мед.

З цього дня розпочинається "спасівка" - піст, який триває два тижні. У цей день у церквах святять воду, квіти і мак.

На Маковія кожний мав букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається "маковійчик" або "маковійка", і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): волошки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.

Нагадаємо, в Україні 14 серпня продовжаться дощі на заході, повітря місцями прогріється до 33 градусів тепла.

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