В Україні сьогодні продовжить дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні у середу, 14 серпня, продовжаться дощі на заході, повітря місцями прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, 14 серпня у західних областях хмарно з проясненнями, значні дощі, грози, подекуди град та шквали 25-28 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 19-24°.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на сході країни 12-17°, вдень 28-33°.
Вітер в Україні південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт приніс в Україну зливи та грози.