В Украине сегодня продолжат идти дожди

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 17054 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 106483 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105100 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133732 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129850 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131166 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153306 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151214 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине сегодня продолжат идти дожди

В Украине сегодня продолжат идти дожди

Киев  •  УНН

 • 13436 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине в среду, 14 августа, продолжатся дожди на западе, воздух местами прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 августа в западных областях облачно с прояснениями, значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 25-28 м/с; температура ночью 13-18°, днем 25-30°, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях 19-24°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°.

Ветер в Украине южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, активный атмосферный фронт принес в Украину ливни и грозы.

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