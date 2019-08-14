В Украине сегодня продолжат идти дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине в среду, 14 августа, продолжатся дожди на западе, воздух местами прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 14 августа в западных областях облачно с прояснениями, значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 25-28 м/с; температура ночью 13-18°, днем 25-30°, на Волыни, в Ровенской и Львовской областях 19-24°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°.
Ветер в Украине южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, активный атмосферный фронт принес в Украину ливни и грозы.