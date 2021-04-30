Сьогодні відбудеться судове засідання у справі вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районному суді Києва відбудеться розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це пише УНН.
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Засідання мало б відбутися 27 квітня, але було перенесено за сімейними обставинами, інформують у Free Riff.
Нагадаємо
Ветерана АТО та музиканта Андрію Riffmaster Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Доповнення
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.