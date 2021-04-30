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Сегодня состоится судебное заседание по делу убийства Шеремета

Сегодня состоится судебное заседание по делу убийства Шеремета

Киев  •  УНН

 • 12165 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоится рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН.

Детали

Заседание должно состояться 27 апреля, но был перенесен по семейным обстоятельствам, информируют в Free Riff.

Напомним

Ветеран АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Дополнение

20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .

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