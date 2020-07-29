Сьогодні в Україні стартують переговори з Іраном щодо компенсацій за збитий літак МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні у Києві повинні стартувати переговори із делегацією Ірану щодо компенсацій за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном, передає УНН.
Так, за інформацією Міністерства закордонних справ, переговори триватимуть два дні – з 29 по 30 липня. Участь від української сторони прийме заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Також міністр Дмитро Кулеба повідомив, що особисто має намір прийняти іранську делегацію.
За попередньою інформацією, Іран буде представляти заступник міністра закордонних справ країни з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.
Раніше глава МЗС України повідомив, що на сьогодні існують всі підстави просити Іран заплатити "найвищу ціну за те, що він зробив".
Зазначимо, що за день до переговорів, Єнін зустрівся із послами держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі МАУ над Тегараном.
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.