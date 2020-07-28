У МЗС перед перемовинами з Іраном відбулась зустріч з представниками п’яти країн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін напередодні переговорів з іранською делегацією провів зустріч з послами держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі МАУ над Тегараном в січні. Про це Єнін написав в своєму Facebook, передає УНН.
"В переддень переговорів з Іраном зустрівся з Послами та представниками посольств держав Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану , які втратили своїх громадян внаслідок збиття українського літака рейсу PS752 в небі над Тегераном. Окремо подякував представникам Франції за допомогу в розшифруванні «чорних скриньок» українського літака", - написав замміністра.
З його слів, попереду чекають тривалі і дуже непрості перемовини, але "ми всі об’єднані єдиною метою – встановлення справедливості по відношенню до кожної жертви цієї страшної авіакатастрофи".
"Всі винні мають понести відповідальність", - додав дипломат.
Нагадаємо, переговори з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть в Києві 29-30 липня.
Як повідомляв УНН, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна під час переговорів з іранською делегацією, які повинні відбутися на цьому тижні, має підстави вимагати виплати "найвищої ціни" в якості компенсації за збитий літак.