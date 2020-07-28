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В МИД перед переговорами с Ираном состоялась встреча с представителями пяти стран

В МИД перед переговорами с Ираном состоялась встреча с представителями пяти стран

Киев  •  УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин накануне переговоров с иранской делегацией провел встречу с послами государств, граждане которых пострадали в авиакатастрофе МАУ над Тегараном в январе. Об этом Енин написал в своем Facebook, передает УНН.

"В канун переговоров с Ираном встретился с послами и представителями посольств государств Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана, которые потеряли своих граждан в результате сбивания украинского самолета рейса PS752 в небе над Тегераном. Отдельно поблагодарил представителей Франции за помощь в расшифровке "черных ящиков" украинского самолета", - написал замминистра.

По его словам, впереди ждут длительные и очень непростые переговоры, но "мы все объединены единой целью - установление справедливости по отношению к каждой жертве этой страшной авиакатастрофы".

"Все виновные должны понести ответственность", - добавил дипломат.

Напомним, переговоры с делегацией Ирана относительно сбитого пассажирского самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном пройдут в Киеве 29-30 июля.

Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина во время переговоров с иранской делегацией, которые должны состояться на этой неделе, имеет основания требовать выплаты "высокой стоимости" в качестве компенсации за сбитый самолет.

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