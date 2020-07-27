Кулеба про переговори по збитому літаку МАУ: є всі підстави просити Іран заплатити найвищу ціну

"Нарешті, наші іранські партнери представили чорні ящики, бортові самописці для аналізу і розшифровки в Леоні, Франція. Це проклало шлях до наступного кроку в усьому процесі - консультацій в Україні та Ірані щодо компенсацій. Ми запросили іранську делегацію до Києва, ми цінуємо, що вони прийняли запрошення, і вони приїжджають 29 і 30 липня, тобто після завтра", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що не може назвати остаточні цифри компенсацій "не тому, що я не хочу, а тому, що цифри будуть результатом консультацій".

"Однак я хочу пояснити, що я абсолютно впевнений, що, з огляду на обставини події і наявну інформацію про походження цієї трагедії, є всі підстави просити Іран заплатити найвищу ціну за те, що він зробив. Ми будемо вести переговори конструктивно, але будемо вести себе дуже принципово. Я маю намір прийняти делегацію, і ми поговоримо з Іраном, ми хочемо перегорнути цю сторінку, але перш ніж це станеться, все повинно бути вирішено. І я також хотів би відзначити, що Україна буде представляти всі постраждалі країни на цих переговорах", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНН, переговори з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть в Києві 29-30 липня.