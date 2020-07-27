Кулеба о переговорах по сбитому самолету МАУ: есть все основания просить Иран заплатить высочайшую цену

“Наконец, наши иранские партнеры представили черные ящики, бортовые самописцы для анализа и расшифровки в Леоне, Франция. Это проложило путь к следующему шагу во всем процессе — консультациям в Украине и Иране по компенсациям. Мы пригласили иранскую делегацию в Киев, мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29 и 30 июля, то есть после завтра”, — сказал Кулеба.

Он отметил, что не может назвать окончательные цифры компенсаций “не потому, что я не хочу, а потому, что цифры будут результатом консультаций”.

“Однако я хочу пояснить, что я абсолютно уверен, что, учитывая обстоятельства произошедшего и имеющуюся информацию о происхождении этой трагедии, есть все основания просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то, что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но будем вести себя очень принципиально. Я намерен принять делегацию, и мы поговорим с Ираном, мы хотим перевернуть эту страницу, но прежде чем это произойдет, все должно быть решено. И я также хотел бы отметить, что Украина будет представлять все пострадавшие страны на этих переговорах”, — сообщил министр.

Как сообщал УНН, переговоры с делегацией Ирана по сбитому пассажирскому самолету МАУ рейса PS752 над Тегераном пройдут в Киеве 29-30 июля.