Кулеба о переговорах по сбитому самолету МАУ: есть все основания просить Иран заплатить высочайшую цену

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31559 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101698 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106585 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133591 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110654 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131392 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102061 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

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Кулеба о переговорах по сбитому самолету МАУ: есть все основания просить Иран заплатить высочайшую цену

Кулеба о переговорах по сбитому самолету МАУ: есть все основания просить Иран заплатить высочайшую цену

Киев  •  УНН

 • 16805 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина во время переговоров с иранской делегацией, которые должны состояться на этой неделе, имеет основания требовать выплаты “самой высокой цены” в качестве компенсации за сбитый самолёт. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга в Польше, передаёт УНН.

“Наконец, наши иранские партнеры представили черные ящики, бортовые самописцы для анализа и расшифровки в Леоне, Франция. Это проложило путь к следующему шагу во всем процессе — консультациям в Украине и Иране по компенсациям. Мы пригласили иранскую делегацию в Киев, мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29 и 30 июля, то есть после завтра”, — сказал Кулеба.

Он отметил, что не может назвать окончательные цифры компенсаций “не потому, что я не хочу, а потому, что цифры будут результатом консультаций”.

“Однако я хочу пояснить, что я абсолютно уверен, что, учитывая обстоятельства произошедшего и имеющуюся информацию о происхождении этой трагедии, есть все основания просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то, что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но будем вести себя очень принципиально. Я намерен принять делегацию, и мы поговорим с Ираном, мы хотим перевернуть эту страницу, но прежде чем это произойдет, все должно быть решено. И я также хотел бы отметить, что Украина будет представлять все пострадавшие страны на этих переговорах”, — сообщил министр.

Как сообщал УНН, переговоры с делегацией Ирана по сбитому пассажирскому самолету МАУ рейса PS752 над Тегераном пройдут в Киеве 29-30 июля.

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