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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96426 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114108 просмотра

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Сегодня в Украине стартуют переговоры с Ираном по поводу компенсаций за сбитый самолет МАУ

Сегодня в Украине стартуют переговоры с Ираном по поводу компенсаций за сбитый самолет МАУ

Киев  •  УНН

 • 17331 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня в Киеве должны стартовать переговоры с делегацией Ирана по поводу компенсаций за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном, передает УНН.

Так, по информации Министерства иностранных дел, переговоры продлятся два дня - с 29 по 30 июля. Участие с украинской стороны примет заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Также министр Дмитрий Кулеба сообщил, что лично намерен принять иранскую делегацию.

По предварительной информации, Иран будет представлять заместитель министра иностранных дел страны с международно-правовых вопросов Мохсен Бахарванд.

Ранее глава МИДа Украины сообщил, что на сегодня существуют все основания просить Иран заплатить "высокую цену за то, что он сделал".

Отметим, что за день до переговоров, Енин встретился с послами государств, граждане которых пострадали в авиакатастрофе МАУ над Тегараном.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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