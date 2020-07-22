Офіційно: в МЗС підтвердили дату переговорів з іранською делегацією по збитому літаку МАУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Переговори з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть в Києві 29-30 липня. Таку інформацію УНН підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Так, заступник міністра підтвердив що перший раунд ірано-українських переговорів по PS752 пройде у Києві 29-30 липня.

Єнін на переговорах постане в якості глави української делегації, опонентів по переговорам буде представляти заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном.

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