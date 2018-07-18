Сьогодні в Україні очікуються зливи та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні в Україні циклон зумовить у більшості областей України короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині переважатиме суха погода. Температура повітря очікується 25-30 градусів вище нуля, у західних областях 20-25 градусів тепла, на півдні та сході 28-33 градуси вище нуля. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, передає УНН.
У західних областях очікуються зливи та грози. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.
У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях передбачаються грозові дощі. Температура повітря вдень 28-33 градусів вище нуля.
У центральних областях - зливи та грози. Температура повітря вдень 27-32 градуси вище нуля.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.