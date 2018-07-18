Сьогодні в Україні очікуються зливи та грози

КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні в Україні циклон зумовить у більшості областей України короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині переважатиме суха погода. Температура повітря очікується 25-30 градусів вище нуля, у західних областях 20-25 градусів тепла, на півдні та сході 28-33 градуси вище нуля. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, передає УНН.