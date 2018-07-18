Сегодня в Украине ожидаются ливни и грозы

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня в Украине циклон обусловит в большинстве областей Украины кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы. В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ожидается 25-30 градусов выше нуля, в западных областях 20-25 градусов тепла, на юге и востоке 28-33 градуса выше нуля. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр, передает УНН.