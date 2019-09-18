Сьогодні в Україні до 25 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. По Україні у середу, 18 вересня, очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень місцями підніметься до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 вересня в Україні невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів", - сказано у повідомленні.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Нагадаємо, цього тижня у Карпатах очікуються заморозки.