Сегодня в Украине до 25 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По Украине в среду, 18 сентября, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем местами поднимется до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 сентября в Украине небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 10-15°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
Напомним, на этой неделе в Карпатах ожидаются заморозки.