Сегодня в Украине до 25 градусов тепла

"18 сентября в Украине небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 10-15°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.

Напомним, на этой неделе в Карпатах ожидаются заморозки.