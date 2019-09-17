Нічна температура в Україні цього тижня наблизиться до нуля - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Нічна температура в Україні уже цього тижня знизиться до 1 градуса тепла, у Карпатах вночі очікуються заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 18 вересня в Україні невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Вдень 19 та вночі 20 вересня у західних і північних областях місцями невеликий дощ, вдень 20 вересня в Україні, крім південної частини, повсюди невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень у західних, північних, 20 вересня також у центральних областях 11-16°, на решті території 15-20°. В Карпатах часом невеликий дощ з мокрим снігом; вночі заморозки 0-2°, вдень 1-4° тепла.
Уже 21-22 вересня в Україні очікується холодна погода. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 9-15°, 22 вересня на заході та півдні країни до 18°; в Карпатах вночі заморозки 0-3°; вдень 21 вересня 1-6° тепла, 22 вересня 7-12°. Переважно без опадів, лише у східних, місцями північних областях 21 вересня невеликі дощі.
Нагадаємо, в Україні на 18 вересня оголосили штормове попередження.