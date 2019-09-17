Ночная температура в Украине на этой неделе приблизится к нулю - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ночная температура в Украине уже на этой неделе снизится до 1 градуса тепла, в Карпатах ночью ожидаются заморозки. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 18 сентября в Украине небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 10-15°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
Днем 19 и ночью 20 сентября в западных и северных областях местами небольшой дождь, днем 20 сентября в Украине, кроме южной части, повсюду небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем в западных, северных, 20 сентября также в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°. В Карпатах временами небольшой дождь с мокрым снегом; ночью заморозки 0-2°, днем 1-4° тепла.
Уже 21-22 сентября в Украине ожидается холодная погода. Температура ночью 1-7° тепла, днем 9-15°, 22 сентября на западе и юге страны до 18°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°; днем 21 сентября 1-6° тепла, 22 сентября 7-12°. Преимущественно без осадков, лишь в восточных, местами северных областях 21 сентября небольшие дожди.
Напомним, в Украине на 18 сентября объявили штормовое предупреждение.