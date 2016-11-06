Сьогодні в Маріуполі пройдуть навчання зі звільнення будівлі ГУНП Донецької поліції
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні в Маріуполі пройдуть навчання зі звільнення будівлі ГУНП Донецької поліції. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін.
За легендою будівлю ГУНП Донецької області захоплять озброєні люди. Для звільнення будівлі поліції буде викликаний батальйон поліції спеціального призначення.
Дані навчання почнуться сьогодні. Але точного часу ніхто зі співробітників обласної поліції не знає.
В.Аброськін організував ці навчання так, щоб перевірити наскільки в дійсності підготовлені співробітники поліції.
Нагадаємо, маштабні бойові навчання провели прикордонники поблизу Маріуполя.