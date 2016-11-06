Сегодня в Мариуполе пройдут учения по освобождению здания ГУНП Донецкой полиции

По легенде здание ГУНП Донецкой области захватят вооруженные люди. Для освобождения здания полиции будет вызван батальон полиции специального назначения.

Данные учения начнутся сегодня. Но точного времени никто из сотрудников областной полиции не знает.

В.Аброськин организовал эти учения так, чтобы проверить насколько в действительности подготовлены сотрудники полиции.

Напомним, масштабные боевые учения провели пограничники вблизи Мариуполя.