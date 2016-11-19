Сьогодні у Києві зберуться дитячі офтальмологи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, 19 листопада, у Києві відбудеться науково-практична конференція дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити”, передає УНН.
Захід відбудеться в Українському домі, за адресою вул. Хрещатик, 2.
О 8.30 у Міжнародному конгрес-центрі розпочнеться реєстрація учасників конференції.Після 9.00 учасники зможуть ознайомитись з експозицією офтальмологічного лікувально-діагностичного обладнання.
Відкриття конференції дитячих офтальмологів заплановано на 10.00.
Свої наукові доповіді українські видатні медики представлять у наступному порядку:
10.15 —10.30 “Надання офтальмологічної допомоги дітям в сучасних умовах”, Риков Сергій Олександрович;
10.30 —10.45 “Роль лікарського товариства в модернізації медичної галузі”, Сорока Іван Миколайович;
10.45 — 11.00 “Стан дитячої офтальмологічної допомоги у м. Маріуполі Донецької області”, Найманова Лариса Анатоліївна;
11.00 —11.30 “Сучасні аспекти патогенезу і лікування міопії”, Бездітко Павло Андрійович;
11.30 — 11.50 “Новітні технології пересадки рогівки у дітей”, Сердюк Валерій Миколайович;
11.50 —12.15 “Показання і особливості вибору корекції аномалій рефракції у дітей”, Корчев Дмитро Олександрович;
12.15 —12.30 “Особливості психічного розвитку дитини раннього віку в умовах зорової депривації”, Синьова Євгенія Павлівна;
12.30 — 13.00 Перерва
13.00 — 13.20 “Ортопто-плеоптичне лікування дітей раннього віку”, Сенякіна Антуанетта Степанівна;
13.20 —13.40 “Унікальні українські мікропризмові технології для досягнення високоточної діагностики і лікування косоокості у дітей”, Петров В’ячеслав Васильович;
13.40 —13.55 “Діагностика та лікування косоокості з використанням мікропризм”, Шевколенко Марина Володимирівна, Меліна Вікторія Борисівна;
13.55 —14.10 “Проблеми своєчасного надання офтальмологічної допомоги дітям в Лисичанському районі Луганської області”, Лупир Лариса Павлівна;
14.10 — 14.30 “Вітреоретинальні прийоми в лікуванні вродженої катаракти”, Барінов Юрій Вікторович;
14.30 — 14.40 “Співпраця ВБФ „Серце до серця“ з дитячими офтальмологами України”, Іщук Богдан;
14.40 — 14.50 Прийняття резолюції конференції.
Закриття заходу заплановано на 15.00.