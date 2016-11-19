Сегодня в Киеве соберутся детские офтальмологи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, 19 ноября, в Киеве состоится научно-практическая конференция детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть", передает УНН.
Мероприятие состоится в Украинском доме, по адресу ул. Крещатик, 2.
В 8.30 в Международном конгресс-центре начнется регистрация участников конференции.После 9.00 участники смогут ознакомиться с экспозицией офтальмологического лечебно-диагностического оборудования.
Открытие конференции детских офтальмологов запланировано на 10.00.
Свои научные доклады украинские выдающиеся медики представят в следующем порядке:
10.15 -10.30 "Предоставление офтальмологической помощи детям в современных условиях", Рыков Сергей Александрович;
10.30 -10.45 "Роль врачебного общества в модернизации медицинской отрасли", Сорока Иван Николаевич;
10.45 - 11.00 "Состояние детской офтальмологической помощи в г. Мариуполе Донецкой области", найманов Лариса Анатольевна;
11.00 -11.30 "Современные аспекты патогенеза и лечения миопии", Бездитко Павел Андреевич;
11.30 - 11.50 "Новейшие технологии пересадки роговицы у детей", Сердюк Валерий Николаевич;
11.50 -12.15 "Показания и особенности выбора коррекции аномалий рефракции у детей", Корчев Дмитрий Александрович;
12.15 -12.30 "Особенности психического развития ребенка раннего возраста в условиях зрительной депривации", Синева Евгения Павловна;
12.30 - 13.00 Перерыв
13.00 - 13.20 "Ортопто-плеоптичного лечения детей раннего возраста", Сенякина Антуанетта Степановна;
13.20 -13.40 "Уникальные украинские микропризм-технологии для достижения высокоточной диагностики и лечения косоглазия у детей", Петров Вячеслав Васильевич;
13.40 -13.55 "Диагностика и лечение косоглазия с использованием микропризм", Шевколенко Марина Владимировна, Мелина Виктория Борисовна;
13.55 -14.10 "Проблемы своевременного оказания офтальмологической помощи детям в Лисичанском районе Луганской области", Лупырь Лариса Павловна;
14.10 - 14.30 "Витреоретинальные приемы в лечении врожденной катаракты", Баринов Юрий Викторович;
14.30 - 14.40 "Сотрудничество ВБФ "Сердце к сердцу" с детскими офтальмологами Украины", Ищук Богдан;
14.40 - 14.50 Принятие резолюции конференции.
Закрытие мероприятия запланировано на 15.00.