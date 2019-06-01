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Сьогодні у Києві планують обмежити роботу метро

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні у Києві через проведення концерту на НСК "Олімпійський" можуть тимчасово обмежити вхід до трьох станцій метро. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену, передає УНН.

"Сьогодні, 01 червня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський" можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення концерту, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Київметрополітені додали, що такі обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, у Києві із 31 травня до 5 червня на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту.

Українські Національні Новини

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Київ

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