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Сегодня в Киеве планируют ограничить работу метро

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня в Киеве из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут временно ограничить вход на три станции метро. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, передает УНН.

"Сегодня, 01 июня, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта" , "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - отметили в пресс-службе.

При этом в Киевметрополитене добавили, что такие ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, в Киеве с 31 мая по 5 июня на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта.

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