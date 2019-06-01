На Північному мосту через Дніпро частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Києві із 31 травня до 5 червня на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН з посиланням на КМДА.
“Із 31 травня до 5 червня у зв’язку із ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку ст метро “Почайна”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-18°, вдень 25-28°.