На Северном мосту через Днепр частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киеве с 31 мая по 5 июня на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”, передает УНН со ссылкой на КГГА.
“С 31 мая по 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении ст метро “Почайна”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-18°, днем 25-28°.