Сьогодні у Болгарії обирають президента між проросійським та проєвропейським кандидатом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні, 6 листопада, у Болгарії стартували президентські вибори. На пост голови держави зареєструвався 21 кандидат, країна обирає між проєвропейським та проросійським кандидатами, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На президентську посаду претендує 21 кандидат. Утім, результати соціологічних опитувань свідчать про те, що одному з них не вдасться набрати 50 відсотків голосів та здобути перемогу у першому турі. Тому 13 листопада може відбутися другий тур виборів.
Лідерами симпатій є представниця урядової партії ГЕРБ, спікерка болгарського парламенту Цецка Цачева та кандидат від опозиційної Соціалістичної партії Румен Радєв. Очікують, що Цачева у разі обрання проводитиме проєвропейську політику, тоді як Радєва вважають проросійським кандидатом. Соціаліст неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій.
Болгарія є парламентською республікою, проте президент країни теж має значні повноваження. Він є головнокомандувачем збройних сил, може накладати вето на ухвалені парламентом закони, підписує міжнародні угоди та призначає високопосадовців оборонних і правоохоронних відомств.
Як повідомляв УНН, президентом Лівану обраний колишній глава ліванської армії Мішель Аун.