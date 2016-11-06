Сегодня в Болгарии выбирают президента между пророссийским и проевропейским кандидатами

На президентский пост претендует 21 кандидат. Впрочем, результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что ни одному из них не удастся набрать 50 процентов голосов и одержать победу в первом туре. Поэтому 13 ноября может состояться второй тур выборов.

Лидерами симпатий является представитель правящей партии ГЕРБ, спикер болгарского парламента Цецка Цачева и кандидат от оппозиционной Социалистической партии Румен Радєв. Ожидают, что Цачева в случае избрания будет проводить проевропейскую политику, тогда как Радева считают пророссийским кандидатом. Социалист неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмене антироссийских санкций.

Болгария является парламентской республикой, однако президент страны также имеет значительные полномочия. Он является главнокомандующим вооруженных сил, может налагать вето на принятые парламентом законы, подписывает международные соглашения и назначает высокопоставленных чиновников оборонных и правоохранительных ведомств.

Как сообщал УНН, президентом Ливана избран бывший глава ливанской армии Мишель Аун.