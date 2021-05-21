На ЗНО цього року зареєструвалося майже 390 тисяч учасників.
Сьогодні тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні в Україні відбудеться перше у 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнти складатимуть ЗНО з хімії. Про це раніше повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає УНН.
Цитата
“Для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 осіб, для яких створено 881 аудиторія в 62 пунктах тестування”, — йдеться у повідомленні.
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Деталі
Задля уникнення скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
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Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.
Зазначається, що вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:
— оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
— паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
— запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
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