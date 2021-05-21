Сьогодні тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО-2021

Цитата

“Для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 осіб, для яких створено 881 аудиторія в 62 пунктах тестування”, — йдеться у повідомленні.

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Деталі

Задля уникнення скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

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Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Зазначається, що вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

— оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

— паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

— запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

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