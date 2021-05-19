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Вступна кампанія - 2021: які потрібні документи і чи дійсне ЗНО попередніх років

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. На сайті МОН оприлюднили відповіді на найпоширеніші питання щодо підготовки до вступу до закладів вищої освіти. З-поміж запитань, на які є відповіді: коли та як подати документи на бакалавра і сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2021 року для вступу до вишів, передає УНН.

Вступна кампанія - 2021: які потрібні документи і чи дійсне ЗНО попередніх років

Необхідні документи

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
  • пароль для входу до кабінету;
  • номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО (вказується будь-який з дозволених Умовами);
  • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного документа.

У разі виникнення проблем із реєстрацією е-кабінету, поданням заяв через е-кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (окрім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО у передбачених Умовами випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

В Умовах прийому 2021 року не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу. Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного вишу.

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу

2021 року приймають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

У МОН вказали, що "незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року запланована у звичному режимі лише з дотриманням карантинних обмежень".

Зазначимо, реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня.

Доповнення

Основна сесія ЗНО-2021 розпочинається 21 травня тестуванням з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим МОН.

На ЗНО цього року зареєструвалося майже 390 тисяч учасників.

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