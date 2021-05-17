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The Guardian

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На ЗНО цього року зареєструвалося майже 390 тисяч учасників

Київ • УНН

 • 18143 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У 2021 році на ЗНО зареєструвалася чи не найбільша кількість осіб за роки існування цієї системи оцінювання – майже 390 тис. осіб. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На ЗНО цього року зареєструвалося майже 390 тисяч учасників

Цитата:

"Цьогорічна кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ЗНО ми будемо радо вітати в кожному з пунктів проведення ЗНО в тому чи іншому населенному пункті», - сказав Бойко.

Деталі

На ЗНО зареєструвалося 389 тисяч 710 осіб, які мають пройти понад 1,5 млн тестів.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на такі предмети: українська мова і література – 250 681; українська мова – 126 401; історія України – 298 972; математика – 291 789. Також доволі велика кількість учасників тестувань з географії та англійської мови.

Лідером за кількістю учасників, які зареєструвалися для проходження ЗНО, є Київ (понад 33 тисячі учасників).

Серед зареєстрованих осіб на ЗНО-2021 – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року (56,45%); учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО (30,44%); випускники минулих років (13,09%).

ЗНО-2021

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – німецька, французька, іспанська мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика рівня стандарту, 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Доповнення 

У МОН оприлюднили алгоритм запису освітян на вакцинацію.

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