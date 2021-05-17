На ЗНО цього року зареєструвалося майже 390 тисяч учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У 2021 році на ЗНО зареєструвалася чи не найбільша кількість осіб за роки існування цієї системи оцінювання – майже 390 тис. осіб. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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"Цьогорічна кількість зареєстрованих осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання є чи не найбільшою за останні роки існування системи ЗНО. Майже 390 тис. учасників ЗНО ми будемо радо вітати в кожному з пунктів проведення ЗНО в тому чи іншому населенному пункті», - сказав Бойко.
Деталі
На ЗНО зареєструвалося 389 тисяч 710 осіб, які мають пройти понад 1,5 млн тестів.
Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на такі предмети: українська мова і література – 250 681; українська мова – 126 401; історія України – 298 972; математика – 291 789. Також доволі велика кількість учасників тестувань з географії та англійської мови.
Лідером за кількістю учасників, які зареєструвалися для проходження ЗНО, є Київ (понад 33 тисячі учасників).
Серед зареєстрованих осіб на ЗНО-2021 – випускники закладів загальної середньої освіти 2021 року (56,45%); учні закладів професійно-технічної освіти, студенти ЗВО (30,44%); випускники минулих років (13,09%).
ЗНО-2021
У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – німецька, французька, іспанська мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика рівня стандарту, 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.
Доповнення
У МОН оприлюднили алгоритм запису освітян на вакцинацію.