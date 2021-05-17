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На ВНО в этом году зарегистрировалось почти 390 тысяч участников

Киев • УНН

 • 18143 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В 2021 году на ВНО зарегистрировалось чуть ли не самое большое количество лиц за годы существования этой системы оценивания - почти 390 тыс. человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На ВНО в этом году зарегистрировалось почти 390 тысяч участников

Цитата:

"В этом году количество зарегистрированных лиц для прохождения внешнего независимого оценивания является едва ли не самым крупным за последние годы существования системы ВНО. Почти 390 тыс. участников ВНО мы будем рады приветствовать в каждом из пунктов проведения ВНО в том или ином населенных пунктах", - сказал Бойко.

Детали

На ВНО зарегистрировалось 389 тысяч 710 человек, которые должны пройти более 1,5 млн тестов.

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на такие предметы: украинский язык и литература - 250 681; украинский язык - 126 401; история Украины - 298 972; математика - 291 789. Также довольно большое количество участников тестирования по географии и английскому языку.

Лидером по количеству участников, которые зарегистрировались для прохождения ВНО, является Киев (более 33 тысяч участников).

Среди зарегистрированных лиц на ВНО-2021 - выпускники учреждений общего среднего образования 2021 года (56,45%); ученики заведений профессионально-технического образования, студенты ЗВО (30,44%); выпускники прошлых лет (13,09%).

ВНО-2021

В 2021 году абитуриенты могут сдавать 5 предметов ВНО, 4 из них - ГИА в форме ВНО. Регистрация на ВНО/ГИА продолжалась с 1 февраля по 5 марта.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по графику: 21 мая - химия, 24 мая - немецкий, французский, испанский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика уровня стандарта, 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

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