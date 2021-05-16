Як в Україні будуть щеплювати освітян від COVID-19: алгоритм

Деталі

Освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюють вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech з 14 квітня.

Працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, вакцинують організовано мобільними бригадами з імунізації. Список охочих вакцинуватися формує керівник закладу освіти та передає його до департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій. Вони, своєю чергою, узагальнюють списки та передають їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого планування виїзду мобільної бригади. За планування графіку виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори з вакцинації. Вони повідомляють керівникам закладів освіти дату та час приїзду мобільної бригади.

Цитата

“Вакцинація інших працівників сфери освіти розпочнеться після отримання регіонами нової партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech призначена для цієї групи пріоритетної імунізації від COVID-19 за рішенням оперативного штабу МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям. Україна очікує вакцину Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX найближчим часом”, — інформують у МОН.

Алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію від COVID-19:

Працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти звертаються до керівників закладів освіти.

Керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти формують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад. Органи управління освітою місцевих рад надають списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти направляють списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку.

Додатково

З 24 травня МОЗ розпочне вакцинацію працівників закладів освіти — дитячих садків, шкіл, коледжів, закладів вищої освіти. Їх будуть щеплювати вакциною Pfizer, яка в межах ініціативи COVAX прибуде до України наступного тижня у кількості 473 850 доз.