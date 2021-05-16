Как в Украине будут прививать педагогов от COVID-19: алгоритм
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 работники сферы образования является приоритетной группой защиты. В МОН обнародовали алгоритм записи педагогов на вакцинацию, пишет УНН.
Детали
Педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию, прививают вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech с 14 апреля.
Работников образования, привлечены к проведению ВНО, вакцинируют организовано мобильными бригадами по иммунизации. Список желающих вакцинироваться формирует руководитель учебного заведения и передает его в департаменты здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Они, в свою очередь, обобщают списки и передают их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего планирования выезда мобильной бригады. За планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации. Они сообщают руководителям учебных заведений дату и время приезда мобильной бригады.
Цитата
"Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 по решению оперативного штаба Минздрава по противодействию вакциноуправляемых инфекциям. Украина ожидает вакцину Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX ближайшее время ", - информируют в МОН.
Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19:
Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.
Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственной администрации.
Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессиональной перед высшими образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственной администрации.
Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителей учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет к учебного заведения для вакцинации коллектива.
Уточненные списки руководители предоставляют первого приезда мобильной бригады в заведение образования. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.
Дополнительно
С 24 мая Минздрав начнет вакцинацию работников учреждений образования - детских садов, школ, колледжей, высших учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer, которая в рамках инициативы COVAX прибудет в Украину на следующей неделе в количестве 473 850 доз.