Широку вакцинацію освітян розпочнуть з 24 травня: щеплюватимуть препаратом від Pfizer

За попередніми підрахунками, вакцинувати планують 180 тисяч працівників закладів освіти.

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“Через місяць у них почнеться сезон відпусток, тому ми хочемо всіх освітян вакцинувати до відпусток. А у вересні їм вже треба на роботу”, — сказав головний санлікар.

Деталі

Ляшко уточнив, що якщо працівник закладу освіти має бажання вакцинуватися, то йому треба звернутися до керівника освітнього закладу, де він працює.

“Якщо людина офіційно працевлаштована в закладі освіти, вона має піти до свого керівника і поінформувати його про бажання щеплюватися. Керівники передають інформацію до місцевих департаментів освіти, а вже звідти інформація передається до департаментів охорони здоров‘я”, — додав Ляшко.

За даними МОЗ, мобільні бригади, що здійснюють вакцинацію, будуть приїздити безпосередньо до закладів освіти.

Як повідомив Віктор Ляшко, наразі 21 922 працівники закладів освіти України вже провакциновані. Це, зокрема, люди, старші 65 років та ті, що мають забезпечити зовнішнє незалежне оцінювання.

Доповнення

За даними МОЗ, 3 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні. 936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).