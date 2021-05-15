В Україні вже 2,150 млн випадків COVID-19, за добу - 6 796
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,150 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 травня, - майже 6,8 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Кількість госпіталізованих зменшилася до майже 1,2 тисяч. Летальних випадків за добу поменшало до 322. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
“6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники”, — повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2197 осіб;
летальних випадків — 322;
одужало — 17 202 особи;
здійснено тестувань за добу — 76 496 (зокрема методом ПЛР — 34 108, методом ІФА — 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 28 360).
За весь час пандемії в Україні
захворіло — 2 150 244 особи;
одужало — 1 849 803 особи;
летальних випадків — 47 942;
проведено ПЛР-тестувань — 9 824 399.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та
Львівській (432) областях.
23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні. 936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ — 544 випадки/ 1 652 щеплення;
Вінницька область — 141 випадок/ 894 щеплення;
Волинська область — 206 випадків/ 742 щеплення;
Дніпропетровська область — 518 випадків/ 1 817 щеплень;
Донецька область — 480 випадків/ 1 174 щеплення;
Житомирська область — 140 випадків/ 926 щеплень;
Закарпатська — 97 випадків/ 1 085 щеплень;
Запорізька область — 342 випадки/ 1 021 щеплення;
Івано-Франківська область — 115 випадків/ 1 378 щеплень;
Київська область — 318 випадків/ 678 щеплень;
Кіровоградська область — 95 випадків/ 488 щеплень;
Луганська область — 159 випадків/ 593 щеплення;
Львівська область — 432 випадки/ 2 026 щеплень;
Миколаївська область — 212 випадків/ 617 щеплень;
Одеська область — 351 випадок/ 1 364 щеплення;
Полтавська область — 298 випадків/ 1 512 щеплень;
Рівненська область — 353 випадки/ 874 щеплення;
Сумська область — 190 випадків/ 339 щеплень;
Тернопільська область — 153 випадки/ 688 щеплень;
Харківська область — 630 випадків/ 620 щеплень;
Херсонська область — 186 випадків/ 511 щеплень;
Хмельницька область — 192 випадки/ 1 038 щеплень;
Черкаська область — 345 випадків/ 417 щеплень;
Чернівецька область — 88 випадків/ 590 щеплень;
Чернігівська область — 211 випадків/ 594 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.