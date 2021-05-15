В Україні вже 2,150 млн випадків COVID-19, за добу - 6 796

КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,150 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 травня, - майже 6,8 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Кількість госпіталізованих зменшилася до майже 1,2 тисяч. Летальних випадків за добу поменшало до 322. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.