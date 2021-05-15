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В Украине уже 2,150 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 796

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 мая, - почти 6,8, что меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных уменьшилось до почти 1 200. Летальных случаев за сутки уменьшилось до 322. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 2,150 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 796

“6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработники”, — сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2197 человек;

летальных случаев — 322;

выздоровели — 17202 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 76 496 (в том числе методом ПЦР — 34108, методом ИФА — 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28360).

За все время пандемии в Украине

заболело — 2150244 лица;

выздоровели — 1849803 лица;

летальных исходов — 47 942;

проведения ПЦР-тестов — 9824399.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и
Львовской (432) областях.

23 638 человек привито против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 в Украине. 936499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев — 544 случая / 1652 прививки;
Винницкая область — 141 случай / 894 прививки;
Волынская область — 206 случаев / 742 прививки;
Днепропетровская область — 518 случаев / 1817 прививок;
Донецкая область — 480 случаев / 1174 прививки;
Житомирская область — 140 случаев / 926 прививок;
Закарпатская — 97 случаев / 1085 прививок;
Запорожская область — 342 случая / 1021 прививки;
Ивано-Франковская область — 115 случаев / 1378 прививок;
Киевская область — 318 случаев / 678 прививок;
Кировоградская область — 95 случаев / 488 прививок;
Луганская область — 159 случаев / 593 прививки;
Львовская область — 432 случая / 2026 прививок;
Николаевская область — 212 случаев / 617 прививок;
Одесская область — 351 случай / 1364 прививки;
Полтавская область — 298 случаев / 1512 прививок;
Ровенская область — 353 случая / 874 прививки;
Сумская область — 190 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область — 153 случая / 688 прививок;
Харьковская область — 630 случаев / 620 прививок;
Херсонская область — 186 случаев / 511 прививок;
Хмельницкая область — 192 случая / 1038 прививок;
Черкасская область — 345 случаев / 417 прививок;
Черновицкая область — 88 случаев / 590 прививок;
Черниговская область — 211 случаев / 594 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

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