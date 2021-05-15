В Украине уже 2,150 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 796

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 мая, - почти 6,8, что меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных уменьшилось до почти 1 200. Летальных случаев за сутки уменьшилось до 322. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.