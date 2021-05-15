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Широкую вакцинацию педагогов начнут с 24 мая: будут прививать препаратом от Pfizer

Киев • УНН

 • 18902 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. С 24 мая Минздрав начнет вакцинацию работников учреждений образования - детских садов, школ, колледжей, высших учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer, которая в рамках инициативы COVAX прибудет в Украину на следующей неделе в количестве 473 850 доз. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Широкую вакцинацию педагогов начнут с 24 мая: будут прививать препаратом от Pfizer

По предварительным подсчетам, вакцинировать планируют 180 000 работников учебных заведений.

Цитата:

"Через месяц у них начнется сезон отпусков, поэтому мы хотим всех педагогов вакцинировать до отпусков. А в сентябре им уже надо на работу", - сказал главный санврач.

Детали

Ляшко уточнил, что если работник учебного заведения желает вакцинироваться, то ему надо обратиться к руководителю образовательного учреждения, где он работает.

"Если человек официально трудоустроен в учебном заведении, он должен пойти к своему руководителю и проинформировать его о желании прививаться. Руководители передают информацию в местные департаменты образования, а уже оттуда информация передается в департаменты здравоохранения", - добавил Ляшко.

По данным Минздрава, мобильные бригады, осуществляющие вакцинацию, будут приезжать непосредственно в учреждения образования.

Как сообщил Виктор Ляшко, на данный момент 21 922 работника учебных заведений Украины уже вакцинированы. Это, в частности, люди старше 65 лет и те, которые должны обеспечить внешнее независимое оценивание.

Дополнение

По данным Минздрава, 3638 человек привито против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 года в Украине. 936 499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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