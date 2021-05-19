Вступительная кампания - 2021: какие нужны документы и действительно ли ВНО предыдущих лет

КИЕВ. 19 мая. УНН. На сайте МОН обнародовали ответы на самые распространенные вопросы по подготовке к вступлению в учреждения высшего образования. Среди вопросов, на которые есть ответы: когда и как подать документы на бакалавра и сертификаты ВНО каких годов можно подавать в 2021-м для поступления в вузы, передает УНН.