Вступительная кампания - 2021: какие нужны документы и действительно ли ВНО предыдущих лет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. На сайте МОН обнародовали ответы на самые распространенные вопросы по подготовке к вступлению в учреждения высшего образования. Среди вопросов, на которые есть ответы: когда и как подать документы на бакалавра и сертификаты ВНО каких годов можно подавать в 2021-м для поступления в вузы, передает УНН.
Необходимые документы
Поступающие, которые подают заявления в электронной форме, регистрируют личный электронный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/ (работает во время вступительной кампании). Во время регистрации абитуриент отмечает следующие данные:
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- адрес электронной почты, к которому имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в кабинет);
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- пароль для входа в кабинет;
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- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО (указывается любой из разрешенных Условиями)№
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- серию и номер документа о полном общем среднем образовании;
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- средний балл приложения к указанному документу.
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В случае возникновения проблем с регистрацией э-кабинета, подачей заявлений через э-кабинет, расхождений между данными сертификатов ВНО и документов об образовании необходимо обратиться в службу поддержки.
При подаче заявления в бумажной форме поступающий предъявляет лично оригиналы:
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- документа, удостоверяющего личность;
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- военно-учетного документа для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
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- документа государственного образца о ранее полученной образовательной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложения к нему;
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- документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квоте-1, квоте-2, квоте-3 или квоте-4 на основе полного общего среднего образования.
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К заявлению, поданному в бумажной форме, поступающий добавляет следующие документы:
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- копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность, предусмотренного Законом "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус";
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- копию военно-учетного документа (у военнообязанных - военного билета или временного удостоверения, а у призывников - удостоверение о приписке к призывным участкам);
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- копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
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- копию сертификата (сертификатов) внешнего независимого оценивания;
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- четыре цветные фотографии размером 3×4 см.
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Перечень документов, необходимых для поступления, в том числе дополнительных, если это вызвано с особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение, устанавливают вузы в своих Правилах приема.
Поступающие, которые проходят вступительные экзамены (вместо ВНО в предусмотренных Условиями случаях) и творческие конкурсы, допускаются к участию в них при наличии оригинала документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа с фотографией и документа, подтверждающего право поступающего на участие во вступительном экзамене.
Другие копии документов подаются поступающим, если это определено особыми условиями поступления на соответствующие конкурсные предложения, установленные законодательством, в сроки, определенные для приема документов.
В условиях приема 2021 года не предусмотрено представление для вступления на базе полного общего среднего образования медицинской справки. Однако вузы в своих Правилах приема устанавливают перечень документов (в частности дополнительных), необходимых для поступления. Поэтому необходимость представления справки стоит уточнить в приемной комиссии выбранного вуза.
Сертификаты ВНО каких годов можно подавать для поступления
В 2021 году будут принимают сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 годов.
В МОН отметили, что "независимо от эпидемиологической ситуации, вступительная кампания 2021 года запланирована в обычном режиме только с соблюдением карантинных ограничений".
Отметим, регистрация электронных кабинетов поступающих начинается 1 июля.
Дополнение
Основная сессия ВНО-2021 начинается 21 мая тестированием по химии. Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Содержание сертификационных работ будет отвечать программам ВНО, утвержденным МОН.
На ВНО в этом году зарегистрировалось почти 390 тысяч участников.